Hardoi News: नौचंदी एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे लेट, यात्री भटके
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:47 PM IST
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हरदोई। रायसी स्टेशन पर लूप लाइन की कमीशनिंग के लिए चल रहे रेल ब्लॉक के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार रात हरदोई से गुजरने वाली 14241 नौचंदी एक्सप्रेस करीब तीन घंटे 54 मिनट की देरी से पहुंची।
ट्रेन का हरदोई पहुंचने का निर्धारित समय रात 11 बजकर 50 मिनट था लेकिन यह शनिवार तड़के 3:44 बजे स्टेशन पहुंची। इस विलंब से यात्रियों को रात में काफी परेशानी उठानी पड़ी। इसके अलावा, 15127 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस भी 54 मिनट लेट रही। यह ट्रेन रात नौ बजकर 59 मिनट के बजाय 10:53 बजे हरदोई पहुंची। रेल अधिकारियों के अनुसार, रायसी स्टेशन में 26 से 29 सितंबर तक लूप लाइन की कमीशनिंग का ब्लॉक है। इस ब्लॉक के चलते ट्रेनों के समय में बदलाव और देरी हो रही है। यात्रियों का कहना है कि घंटों देर से चलने पर उन्हें स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। इससे आगे की यात्रा का कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहा है।
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ट्रेन का हरदोई पहुंचने का निर्धारित समय रात 11 बजकर 50 मिनट था लेकिन यह शनिवार तड़के 3:44 बजे स्टेशन पहुंची। इस विलंब से यात्रियों को रात में काफी परेशानी उठानी पड़ी। इसके अलावा, 15127 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस भी 54 मिनट लेट रही। यह ट्रेन रात नौ बजकर 59 मिनट के बजाय 10:53 बजे हरदोई पहुंची। रेल अधिकारियों के अनुसार, रायसी स्टेशन में 26 से 29 सितंबर तक लूप लाइन की कमीशनिंग का ब्लॉक है। इस ब्लॉक के चलते ट्रेनों के समय में बदलाव और देरी हो रही है। यात्रियों का कहना है कि घंटों देर से चलने पर उन्हें स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। इससे आगे की यात्रा का कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहा है।
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