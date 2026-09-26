Hardoi News: 10 हजार से अधिक युवाओं ने आजमाया ज्ञान, पीएम मोदी से संवाद की होड़

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राष्ट्रीय स्तर पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इसके लिए हरदोई सहित देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण कराकर क्यूआर कोड स्कैन कर क्विज में शामिल हो रहे हैं। क्विज 17 अगस्त से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। क्विज में 20 सवाल पूछे जाते हैं और इन्हें हल करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। इसका पहला चरण पूरा होने के बाद चयनित युवाओं को राज्य स्तर पर शामिल होने का अवसर मिलेगा। इन चरणों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेंगे।क्विज में जिले के युवाओं की उत्साहजनक भागीदारी हो रही है। 10 हजार से अधिक युवा अब तक इसमें प्रतिभाग कर चुके हैं। युवाओं को क्विज में अधिक से अधिक भाग लेने के साथ आगे के चरणों में भी प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। -रूबी पाल, जिला युवा अधिकारी