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Hardoi News: 10 हजार से अधिक युवाओं ने आजमाया ज्ञान, पीएम मोदी से संवाद की होड़

Sat, 26 Sep 2026 11:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:48 PM IST
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Over 10,000 youths test their knowledge; race to interact with PM Modi.
हरदोई। मेरा युवा भारत की ओर से आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज (वीबीवाईएलडी) में हरदोई के युवाओं की भी बड़ी भागीदारी हो रही है। जिले में अब तक 10 हजार से अधिक युवा ऑनलाइन क्विज में हिस्सा ले चुके हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने का मौका मिलेगा।
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राष्ट्रीय स्तर पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इसके लिए हरदोई सहित देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण कराकर क्यूआर कोड स्कैन कर क्विज में शामिल हो रहे हैं। क्विज 17 अगस्त से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। क्विज में 20 सवाल पूछे जाते हैं और इन्हें हल करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। इसका पहला चरण पूरा होने के बाद चयनित युवाओं को राज्य स्तर पर शामिल होने का अवसर मिलेगा। इन चरणों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेंगे।
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क्विज में जिले के युवाओं की उत्साहजनक भागीदारी हो रही है। 10 हजार से अधिक युवा अब तक इसमें प्रतिभाग कर चुके हैं। युवाओं को क्विज में अधिक से अधिक भाग लेने के साथ आगे के चरणों में भी प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। -रूबी पाल, जिला युवा अधिकारी
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