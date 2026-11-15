Hardoi News: खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा घुसे बाइक सवार चाचा-भतीजा, दोनों की मौत

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शहर कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी सत्यपाल (35) दिल्ली में ठेके पर गाजर की खेती करते थे। पिछले एक माह से वह गांव में थे। शनिवार दोपहर वह अपने भतीजे सूरज (20) के साथ कोडरा निवासी अपनी बहन अमरवती के घर गए थे। देर शाम चाचा-भतीजा बाइक से वापस सिकंदरपुर जा रहे थे। सुरसा थाना क्षेत्र में ढोलिया तिराहे के पास सड़क पर खड़ी ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में बाइक पीछे से जा घुसी। हादसे में सत्यपाल और सूरज गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का पता चलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी सुरसा पहुंचाया। यहां से दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में रात लगभग नौ बजे सूरज की उपचार के दौरान मौत हो गई। आधीरात के बाद सत्यपाल ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।सूरज सात भाई-बहनों में तीसरे नंबर के और अविवाहित थे। वह ट्रक चलाकर परिवार के भरण पोषण में सहयोग करते थे। घटना का पता चलने पर सूरज की मां लौंगश्री और पिता रधुनाथ बदहवास हो गए। थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा ने बताया कि खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में बाइक सवार पीछे से घुसे हैं।पत्नी ने छह माह पहले कर ली थी दूसरी शादीसत्यपाल के परिवार में दो बेटे हैं। भतीजे राजीव ने बताया कि सत्यपाल शराब पीकर नीतू के साथ मारपीट करते थे। इसलिए नीतू उन्हें छोड़कर पिछले दो साल से अपने मायके में रह रही थी। छह माह पहले नीतू ने बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के तरौली गांव निवासी शेरू से शादी कर ली थी।