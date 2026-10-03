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Hardoi News: बाढ़ के पानी में डूबकर दो साल के मासूम की मौत

Sat, 03 Oct 2026 11:30 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:30 PM IST
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Two-year-old child drowns in floodwaters.
फोटो-10- अनमोल। फाइल फोटो
बिलग्राम। कोतवाली क्षेत्र के कटरी बिछुइया के चिरंजूपुरवा गांव में शुक्रवार देर शाम घर के आंगन में खेल रहा दो वर्षीय मासूम अचानक लापता हो गया। परिजन रातभर खोजबीन करते रहे लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। शनिवार सुबह घर के पीछे तक पहुंचे गंगा नदी के बाढ़ के पानी में मासूम का शव मिला।
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गांव निवासी सियाराम खेती करते हैं। उनके तीन बेटों में रामलखन और आनंद के बाद अनमोल (2) सबसे छोटा था। सियाराम ने बताया कि शुक्रवार देर शाम अनमोल आंगन में खेल रहा था। उसकी मां सुनीता खाना बना रही थीं। कुछ देर बाद जब अनमोल दिखाई नहीं दिया तो परिवार के लोग उसे तलाशने लगे। देर रात तक घर और आसपास के क्षेत्र में खोजबीन की गई लेकिन मासूम का पता नहीं चला।
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शनिवार सुबह सियाराम अपने भाई वेदराम के साथ फिर से अनमोल की तलाश में जुट गया। इस दौरान घर के पीछे गंगा नदी में आई बाढ़ का पानी भरा दिखाई दिया। पानी में तलाश करने पर अनमोल उसमें डूबा मिला। परिजन आनन-फानन उसे बाहर निकालकर सीएचसी लेकर गए वहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की सूचना पाकर मां सुनीता समेत परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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