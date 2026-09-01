Hardoi News: मेन लाइन पर गिरी पेड़ की डाल, सात घंटे बंद रहा सांडी रोड उपकेंद्र

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सोमवार रात से शुरू हुई बारिश के कारण सांडी रोड उपकेंद्र को आपूर्ति देने वाली 33 केवी मेन लाइन पर एक पेड़ की डाल टूटकर गिर गई। डाल गिरते ही जोरदार धमाके के साथ उपकेंद्र की सप्लाई ठप हो गई। बिजली कर्मी मौके पर पहुंचे लेकिन लगातार हो रही बारिश और घने पेड़ की कटाई-छंटाई में कर्मचारियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। मेन लाइन बंद होने से सांडी रोड उपकेंद्र से जुड़े आलू थोक, सराय थोक, चौहान थोक, बाबा मंदिर चौराहा, वैटगंज, आलू थोक उत्तरी, सांडी रोड आदि क्षेत्र की आपूर्ति सुबह पौने तीन बजे से सुबह साढ़े नौ बजे तक बंद रही।वहीं बारिश के कारण सुबह पौने तीन बजे 132 केवीए मन्नापुरवा की लाइन ब्रेक डाउन में चली गई। इससे सिटी विद्युत उपकेंद्र, कोयल बाग, गुरगुज्जा, एआरटीओ, बेलाताली सहित आठ उपकेंद्र की आपूर्ति बंद हो गई जो साढ़े आठ बजे शुरू हो सकी। इससे आधे शहर की आपूर्ति बाधित रही। बिजली न होने से घरों की टंकियां खाली हो गईं और लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते नजर आए।वहीं विद्युत उपकेंद्र बेलाताली उपकेंद्र परिसर में पानी भर गया। इससे उससे संचालित खदरा और इंडस्ट्रियल फीडर की आपूर्ति काफी देर बाद शुरू हो सकी। सप्लाई बंद होने के बाद विद्युत निगम के कर्मचारी बारिश के बीच ही फॉल्ट ढूंढने और पेड़ की डाल को हटाने में जुटे रहे। उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति दोपहर बाद सुचारू रूप से शुरू हो सकी।बारिश व तेज हवा के कारण बिजली के तारों पर पेड़ की डाल टूटने और उपकेंद्रों पर पानी भरने से आपूर्ति में समस्या हुई थी जिसका निदान करा दिया गया है। शहर की आपूर्ति सामान्य हो गई है। -प्रेम प्रकाश सिंह, अधिशासी अभियंता