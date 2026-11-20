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यातायात माह के दौरान पुलिस और यातायात विभाग की ओर से लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हेलमेट, सीट बेल्ट और सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति लोगों को जानकारी दी जा रही है लेकिन ई-रिक्शा चालकों की मनमानी पर प्रभावी अंकुश नहीं दिख रहा है। शहरभर में ई-रिक्शा अधिक सवारियां बिठाकर और ओवरलोड माल-सामग्री ढोकर फर्राटा भर रहे हैं लेकिन जिम्मेदार उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे।सीटें भरीं फिर भी बैठाते सवारीदोपहर 2:05 बजे अटल चौक चौराहे पर एक ई-रिक्शे में पीछे की सीटों पर कई सवारियां बैठी थीं। जगह कम होने के बावजूद चालक ने अतिरिक्त लोगों को बैठा लिया। सवारियां एक-दूसरे से सटकर बैठने को मजबूर दिखीं।एक हाथ में मोबाइल, दूसरे से थामा हैंडलदोपहर को 02:20 बजे जिंदपीर चौराहा जाने वाली सड़क पर एक ई-रिक्शा चालक पहले सामग्री ढोता नजर आया। साथ ही रिक्शे में ओवरलोड माल भरा दिखा। वहीं एक हाथ से मोबाइल कान पर लगाए हुए बात करता रहा और दूसरे हाथ से ई-रिक्शे का हैंडल पकड़े भीड़ भरी रोड से निकलता दिखा।ओवरलोडिंग पर भी नहीं लगामदोपहर करीब 2:50 बजे बड़ा चौराहा जाने वाली सड़क पर एक ई-लोडर चालक क्षमता से अधिक माल-सामग्री ढोता नजर आया। मार्ग पर भीड़ अधिक होने के बाद भी ओवरलोड वाहनों को रोका नहीं जाता है। इससे हादसे का डर बना रहता है। माल-सामग्री ढोने की भी क्षमता निर्धारित है लेकिन शहर में इसका पालन नहीं हो रहा।नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाईयातायात प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि यातायात माह में चालकों को निर्धारित क्षमता के अनुसार सवारियां बैठाने और नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ओवरलोडिंग और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।