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हरिगवां निवासी रवि गुप्ता की मिश्राखेड़ा में कपड़ों की दुकान है। शनिवार रात आठ बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात में चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार में सेंध लगा दी। यहां से अंदर घुसे चोरों ने 30 हजार रुपये, रेडीमेड कपड़े और थान का कपड़ा चोरी कर लिया। चोरी गए सामान की कीमत लगभग 70 हजार रुपये है। सुरजापुर निवासी केशनू प्रसाद यादव की इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी मिश्राखेड़ा चौराहे पर है।शनिवार रात आठ बजे वह भी दुकान बंद कर घर चले गए थे। दुकान के पीछे दीवार में सेंध लगाकर चोरों ने पांच एलसीडी, तीन होम थिएटर, तीन सोलर प्लेट व कुछ अन्य सामान चोरी कर लिया। यहां से भी चोर लगभग 70 हजार रुपये का सामान चोरी कर ले गए। प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत पांडेय ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। मौके से फॉरेंसिक टीम ने नमूने जुटाए हैं। प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।