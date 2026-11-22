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रसोई में रोजाना इस्तेमाल होने वाली हल्दी, धनिया, जीरा, सरसों के तेल, काली मिर्च, इलायची और लौंग आदि जरूरी चीजों के महंगे होने का सीधा असर आम परिवारों की जेब पर पड़ रहा है। मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अब महीनेभर का राशन जुटाना कठिन होता जा रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी ने अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। गृहस्थी चलाने के लिए परिवारों को अब रसोई की सामग्री पर पहले से अधिक खर्च करना पड़ेगा।रसोई की प्रमुख सामग्री की कीमतों पर एक नजरसामग्री : कीमत पहले : कीमत अब रुपये मेंसरसों का तेल एक लीटर : 190-200 : 210-220जीरा : 320 प्रति किलोग्राम :340 : 400लौंग : 1200 : 1400काली मिर्च : 800 : 950हल्दी : 220-250 : 300-350धनिया : 180-200 : 240-260मिर्च : 280-300 : 360-400हरी इलायची : 4000-4500 : 4500-5500पिसा नमक : 30 : 34एकदम से आया उछालसदर बाजार के गायत्री किराना स्टोर के संचालक मयंक गुप्ता उर्फ चंदन के मुताबिक थोक में कीमत बढ़ने से खुदरा मूल्य में अपने आप बढ़ोतरी हो जाती है। इधर सरसों के तेल और नमक के साथ हल्दी, धनिया और जीरा के भी भाव चढ़े हैं।रेलवेगंज के किराना कारोबारी भास्कर गुप्ता ने बताया कि किराना से जुड़ी सामग्रियों के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में खुदरा बाजार में किचन से जुड़ी करीब-करीब सभी सामग्रियों की कीमतों में एकदम से उछाल आया है।