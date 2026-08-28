सतर्कता की खुली पोल : उचक्कों ने बैग से उड़ाए जेवर, कार चोरी की कोशिश

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घटना 1रक्षाबंधन में मायके जा रही बहनों के बैग से जेवर पारशहर के सुभाषनगर निवासी अनामिका कुशवाहा का मायका पाली थाना क्षेत्र के कुरसेली गांव में है। अनामिका ने बताया कि अपनी छोटी बहन प्रीती के साथ वह पिता शिशुपाल के यहां जा रही थीं। शाहाबादनगर के अल्हापुर तिराहे के पास दोनों बहनें ई-रिक्शे से उतरकर नारियल पानी लेेने लगीं। इस दौरान ई-रिक्शे में रखे उनके बैग से उचक्कों ने जेवर पार कर दिए। दावा है कि बैग में सोने का मंगलसूत्र, दो जोड़ी कुंडल और एक जोड़ी पायल उचक्कों ने उड़ा दिए। कोतवाल अरविंद राय ने बताया कि घटना संज्ञान में है। जांच की जा रही है।घटना-2बस के इंतजार में खड़ी महिला के गले से चेन खींची, पकड़ी गईसंडीला के मोहल्ला किसान टोला निवासी राधा बृहस्पतिवार को बस अड्डा चौराहे पर बस का इंतजार कर रही थीं। इस दौरान एक महिला ने उनके गले में पड़ी सोने की चेन उड़ा दी। चेन में पैंडल भी पड़ा था। कुछ ही देर में राधा काे इसका पता चला तो संदेह होने पर पास में खड़ी महिला को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से चेन और लॉकेट बरामद हो गया। राधा ने महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाल अनुराग सिंह ने बताया कि पूछताछ में महिला ने अपना नाम पता लखनऊ के आलमबाग की स्टेशन झोपड़ी निवासी संगीता बताया है। मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है।घटना-3मकान के बाहर खड़ी कार चोरी करने की कोशिशबेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के प्रतापनगर चौराहा निवासी संतोष कुमार त्रिपाठी की सीतापुर रोड स्थित मकान के आगे हार्डवेयर की दुकान है। बृहस्पतिवार रात वह अपनी कार दुकान के बाहर खड़ी करने के बाद घर जाकर सो गए। आधीरात के बाद लगभग तीन बजे उनके बड़े भाई विमलेश त्रिपाठी लघुशंका जाने के लिए निकले। इस दौरान कार में कोई शख्स अंदर घुस गया। उन्हें लगा कि कार चालक आया होगा। इसके बाद वह वापस घर चले गए। इस बीच चोर मौके से भाग गया। शुक्रवार सुबह कार खुली मिली ताे पता चला कि कार चोरी की कोशिश की गई थी। चालक सीट की खिड़की आधी खुली मिली और स्टेयरिंग के पास तार बाहर लटकते मिले। इसकी सूचना पुलिस को दी। कोतवाल कौशलेश सिंह ने बताया कि घटना संज्ञान में है। दावा किया कि गश्त भी हो रही है, सतर्कता अब और बढ़ाई जाएगी।