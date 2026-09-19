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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Rail traffic block from September 26 to 29 due to loop line commissioning; several trains affected.

Hardoi News: लूप लाइन की कमीशनिंग से 26 से 29 सितंबर तक रहेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें प्रभावित

Sat, 19 Sep 2026 10:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 10:53 PM IST
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Rail traffic block from September 26 to 29 due to loop line commissioning; several trains affected.
हरदोई। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत रायसी रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन की कमीशनिंग का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए रेलवे ने 26 से 29 सितंबर तक अलग-अलग चरणों में ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लेने का फैसला किया है। ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। रेलवे ने ट्रेन निरस्त करने के अलावा मार्ग बदलने का भी निर्णय किया है। इसका असर हरदोई और आसपास के क्षेत्रों से सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।
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पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। मंडल वरिष्ठ वाणिज्य रेल प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि रेलवे की परिचालन योजना के अनुसार प्रयागराज संगम से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली गाड़ी संख्या 14229 का संचालन 27 सितंबर को रद्द रहेगा। वहीं वापसी में यही ट्रेन गाड़ी संख्या 14230 संगम एक्सप्रेस 28 सितंबर को संचालित नहीं होगी। ट्रेन का पूरा एक फेरा ठप रहने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी होगी।
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इसके अलावा हरदोई से होकर गुजरने वाली पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ गाड़ी संख्या 22355 का संचालन भी 27 सितंबर को बदले मार्ग से किया जाएगा। यह ट्रेन निर्धारित मुरादाबाद-मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग के बजाय परिवर्तित मुरादाबाद-हापुड़-मेरठ-सहारनपुर मार्ग से संचालित की जाएगी। परिवर्तित मार्ग से चलने के कारण ट्रेन का रुड़की स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा।
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सुरक्षा के लिए लिया जा रहा ब्लॉक
रायसी स्टेशन पर लूप लाइन की कमीशनिंग और इससे जुड़े तकनीकी कार्यों को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। कार्य पूरा होने के बाद रेल परिचालन को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार बहाल कर दिया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन के संचालन, मार्ग और समय की जानकारी कर लें। ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन और निरस्तीकरण के चलते यात्रा कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है।
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