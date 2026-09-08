Hardoi News: रुपयों के विवाद में ट्रक चालक की पिटाई से गर्भवती पत्नी की मौत

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म्योरा निवासी विशाल ट्रक चालक है। वह ज्यादातर बाहर रहता है और पिछले दस दिन से गांव में ही था। मंगलवार शाम उसका विवाद अपनी गर्भवती पत्नी किरन (24) से हो गया। दरअसल विशाल का कहना था कि जो रुपये वह खर्चे के लिए घर पर देता है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसी को लेकर किरन और विशाल के बीच विवाद हुआ।इस दौरान विशाल ने डंडे से किरन पर कई वार कर दिए, तो किरन वहीं गिर गई। विशाल की मां प्रेमा ने बताया कि घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से उन्होंने एंबुलेंस मंगवाई और किरन को सीएचसी बिलग्राम ले गईं। यहां चिकित्सक ने किरन को मृत घोषित कर दिया। सीएचसी प्रशासन की सूचना पर कोतवाल विजय कुमार पहले सीएचसी और फिर गांव पहुंचे। मृतका के परिवार में एक साल की बेटी है। कोतवाल ने बताया कि पति की पिटाई से पत्नी की मौत हुई है। आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।नशे में धुत था विशाल, बचाने आई मां को भी पीटामृतका की सास प्रेमा ने बताया कि उनके तीन बेटे हैं। पति प्रेमचंद्र के साथ दो बेटे आकाश और विकास गुजरात में काम करते हैं। मंगलवार शाम घर में उसके साथ विशाल, किरन व एक साल की पोती ही थी। जब विशाल डंडे से किरन की पिटाई करने लगा तो वह बचाने गई, लेकिन नशे में धुत विशाल ने उसकी भी पिटाई कर दी।