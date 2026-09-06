फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Power supply disrupted again due to strong winds and rain.

Hardoi News: तेज हवा और बारिश से फिर गुल हुई बत्ती

Sun, 06 Sep 2026 10:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:49 PM IST
विज्ञापन
Power supply disrupted again due to strong winds and rain.
हरदोई। तेज हवा के साथ हुई बारिश ने शहर की बिजली व्यवस्था पटरी से उतार दी। मेन लाइन को तकनीकी खराबी और सुरक्षा कारणों से एहतियातन बंद कर दिया गया। इससे पूरे शहर की बिजली डेढ़ घंटे गुल रही। इसके साथ ही पूर्व निर्धारित लाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण टाउन द्वितीय फीडर से भी आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। इसके चलते शहर के बड़े हिस्से में उपभोक्ता उमस व गर्मी से बेहाल नजर आए।
विज्ञापन

शहर की आपूर्ति 132 केवीए मन्नापुरवा से की जाती है। रविवार को तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां बिजली के तारों पर गिर गईं जिससे कई स्थानों पर शॉर्ट सर्किट हुआ और केबल ट्रिप हो गई। किसी बड़े हादसे या जनहानि को रोकने के लिए बिजली विभाग ने तत्काल प्रभाव से मेन लाइन से आपूर्ति रोक दी। इससे दोपहर तीन से डेढ़ घंटे तक शहर की आपूर्ति बाधित रही।
विज्ञापन

इसके साथ ही 33 केवीए विद्युत उपकेंद्र मन्नापुरवा के टाउन द्वितीय फीडर की आपूर्ति रविवार सुबह से शाम पांच बजे तक बिजली लाइन शिफ्टिंग के कारण बंद रही। इसके अलावा सिटी विद्युत उपकेंद्र, कोयलबाग विद्युत उपकेंद्र और सांडी रोड विद्युत उपकेंद्र की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। 33 केवीए बेलाताली का खदरा फीडर दोपहर को दो घंटे बंद रहा। उमस भरी गर्मी में बिजली गुल होने से उपभोक्ता परेशान हुए। अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि तेज हवा व बारिश के कारण समस्या हुई। उसका समय से निदान करा दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन



लाइन शिफ्टिंग ने बढ़ाई मुसीबत
एक तरफ जहां बारिश के कारण मेन लाइन बंद रही वहीं दूसरी ओर पहले से प्रस्तावित लाइन शिफ्टिंग के काम के चलते टाउन द्वितीय फीडर को भी बंद रखा गया। दोहरे संकट के कारण संबंधित इलाकों के हजारों उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। बिना किसी पूर्व सूचना के लंबी कटौती से लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित हुए और शाम होते-होते इन्वर्टर भी जवाब दे गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed