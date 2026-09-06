Hardoi News: कूड़ा गांव में घुसा पानी, छह परिवारों ने पड़ोसियों के यहां ली शरण

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कूड़ा गांव के अंदर पानी घुसने से करीब सात सौ मीटर रास्ता पानी में डूबा गया है। छह घरों में पानी घुसने के बाद परिवारों ने पड़ोसियों के यहां शरण ली है। जलभराव के चलते ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित है। धरमू, जयराम, मदारी, बंशी, वीरेंद्र और बलमू के घरों में पानी पहुंच गया है। इन लोगों को घर छोड़कर पड़ोसियों के यहां रहना पड़ रहा है। शनिवार को नायब तहसीलदार संतोष कुमार, ब्लॉक के कर्मचारी आरएन व अनिल ने नाव पर बैठकर गांव का जायजा लिया। गोमती नदी से करीब 300 मीटर दूर बसे कूड़ा गांव में 160 मकान होंगे और 1,600 के आसपास आबादी है।गांव में जलभराव होने स्कूल जाने वाले बच्चों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। नायब तहसीलदार ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव अमर सिंह को रास्ता सही कराने और आवागमन की समस्या दूर कराने के निर्देश दिए गए हैं। गांव में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है।