Hardoi News: सीओ के पेशकार के दो खातों से 51 हजार की ऑनलाइन ठगी

विज्ञापन

क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी शिवेंद्र मिश्रा का वेतन खाता बिलग्राम की बैंक ऑफ बड़ौदा में है। इसी खाते से जुड़े क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति ने 19 अगस्त की शाम करीब छह बजे 19,999 रुपये की ऑनलाइन खरीदारी कर ली। इसके बाद 21 अगस्त को भी 700 रुपये की खरीदारी की। इतना ही नहीं, दूसरे बैंक आरबीएल बजाज के क्रेडिट कार्ड से भी 30,999 रुपये की खरीदारी संगीता मोबाइल केयर से किए जाने की जानकारी मिली। दोनों खातों से रकम निकलने की जानकारी होने पर पेशकार सकते में आ गए।पीड़ित ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि साइबर अपराधी ने उनके मोबाइल सिम का क्लोन बनाकर आईडी और पासवर्ड हैक किए और इसके बाद क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की। उन्होंने मामले की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई। कोतवाल अरविंद कुमार राय ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सर्विलांस की मदद से साइबर अपराधी का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।