फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Once the hoardings on Lucknow Road were taken down, the LED displays became visible.

Hardoi News: लखनऊ रोड पर उतरवाई गई होर्डिंग तो दिखने लगी एलईडी

Sun, 18 Oct 2026 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Once the hoardings on Lucknow Road were taken down, the LED displays became visible.
फोटो-16- लखनऊ चुंगी पर हटाई गई होर्डिंग। संवाद
हरदोई। शहर में मनमाने ढंग से लगाई गई होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई का असर दिखने लगा है। नगरीय निकाय की टीम ने लखनऊ रोड पर होर्डिंग हटवा दीं। इससे यहां लगी एलईडी दिखाई देने लगी हैं। चौराहों और भवनों के आसपास से होर्डिंग्स हटने से जगह खुली-खुली नजर आने लगी है।
विज्ञापन

शहर में मनमाने ढंग से लगाई गई होर्डिंग से शहर की बिगड़ रही सूरत और लोगों को होने वाली परेशानी का मुद्दा अमर उजाला ने उठाया। अमर उजाला ने शहर के चौराहों, सरकारी भवनों और फुटपाथों के आसपास मनमाने ढंग से लगाई गई होर्डिंग को अभियान के तहत खबरों का प्रकाशन किया। 18 अक्तूबर के अंक में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर नगरीय निकाय के जिम्मेदारों ने होर्डिंग हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।
विज्ञापन

प्रचार की होड़ में चौराहों और भवनों के आसपास जगह-जगह होर्डिंग लगा दी गई थीं। लखनऊ रोड पर होर्डिंग हटने के बाद एलईडी साफ नजर आने लगी। वहीं चौराहों और भवनों के आसपास का हिस्सा भी पहले से अधिक खुला दिखाई देने लगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह के मुताबिक रात में लगाई जाने वाली मनमाने ढंग और स्थान की होर्डिंग को टीम से हटवाया जा रहा है।

फोटो-16- लखनऊ चुंगी पर हटाई गई होर्डिंग। संवाद

फोटो-16- लखनऊ चुंगी पर हटाई गई होर्डिंग। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें