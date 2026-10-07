फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   NFSA cardholders to get free food grains starting the 10th.

Hardoi News: एनएफएसए में कार्डधारकों को 10 से मिलेगा निशुल्क अनाज

Wed, 07 Oct 2026 11:29 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
NFSA cardholders to get free food grains starting the 10th.
हरदोई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में पात्र गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को 10 अक्तूबर से निशुल्क अनाज का वितरण होगा।
विज्ञापन

जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप गुप्ता ने बताया कि अक्तूबर माह के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अंत्योदय अन्न योजना और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के अनाज का आवंटन कोटेदारों को प्राप्त करा दिया गया है। अनाज का वितरण 10 से 25 अक्तूबर तक ई-पॉस वेइंग मशीन के माध्यम से किया जाएगा। अंत्याेदय अन्न योजना में कार्डधारक परिवार को 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल निशुल्क दिए जाएंगे।

वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारक परिवारों को प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल दिए जाएंगे। बताया कि बेनीगंज, कुरसठ और संडीला नगर क्षेत्र में पात्र गृहस्थी कार्डधारक परिवारों को प्रति यूनिट दो-दो किलोग्राम गेहूं व चावल के साथ एक किलोग्राम मक्का दी जाएगी। बताया कि 25 अक्तूबर को मोबाइल ओटीपी प्रमाणीकरण से अनाज दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed