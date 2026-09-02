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Hardoi News: बारिश में गिरी कच्ची दीवार, मलबे में दबकर किसान की मौत

Wed, 02 Sep 2026 11:07 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:07 PM IST
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Mud wall collapses in rain; farmer dies after being buried under debris.
संडीला। कोतवाली क्षेत्र के कुरना टिमरुख में बारिश के दौरान कच्ची दीवार ढहने से मलबे में दबकर किसान की मौत हो गई। मृतक समाजवादी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष के चाचा थे। कुरना टिमरुख निवासी विशाल अर्कवंशी संडीला विधानसभा क्षेत्र के सपा अध्यक्ष हैं। उनके चाचा राम विलास (62) खेती करते थे। बुधवार सुबह वह बारिश के दौरान अपने मकान की कच्ची दीवार के पास खड़े थे। इस दौरान दीवार भरभराकर उन्हीं पर गिर गई। वह मलबे में दब गए। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजन ने मलबे से उन्हें निकाला और सीएचसी संडीला ले गए। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घाेषित कर दिया। परिवार में दाे पुत्र और चार पुत्रियां हैं। कोतवाल अनुराग सिंह ने बताया कि शव का पाेस्टमार्टम कराया गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना दे दी गई है।
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