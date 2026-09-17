फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Motorcyclist killed, one injured in collision with tractor

Hardoi News: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, एक घायल

Thu, 17 Sep 2026 11:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Motorcyclist killed, one injured in collision with tractor
फोटो-34-पवन ।&nbsp;फाइल&nbsp;फोटो
भरावन। अतरौली थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर कौड़िया मार्ग पर डेहुआ गांव के पास बृहस्पतिवार को ट्रैक्टर ने बाइक सवार दाे लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को भरावन सीएचसी ले जाया गया। यहां एक को मृत घोषित कर दिया गया। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से भाग गया।
विज्ञापन

अतरौली थाना क्षेत्र के कौड़िया निवासी पवन श्रीवास्तव (28) भटपुर स्थित शीतल पेय पदार्थ बनाने वाली एक फैक्टरी में काम करते थे। बृहस्पतिवार को वह अपने पड़ोसी रामचंद्र विश्वकर्मा (58) के साथ बाइक से गोमती नदी पार कर मंझार गांव में मोबाइल सही कराने गए थे। शाम को दोनों बाइक से वापस घर आ रहे थे। इस दौरान डेहुआ के पास सामने से आए ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पवन सिर के बल सड़क पर गिर गए जबकि रामचंद्र सड़क किनारे गिरे। हेलमेट न लगाए होने के कारण पवन के सिर में गंभीर चोटें आईं।
विज्ञापन

आनन फानन उन्हें सीएचसी ले जाया गया। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घेषित कर दिया। रामचंद्र काे प्राथमिक उपचार के बाद परिजन घर ले गए। मृतक के परिवार में पत्नी ज्योति और सात साल का बेटा शैविक है। प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत पांडेय ने बताया कि ट्रैक्टर और चालक की तलाश की जा रही है। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed