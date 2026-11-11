Hardoi News: एलटी लाइन पर बंदरों के कूदने से गार्डिंग आपस में चिपकी, एक घंटे गुल रही बिजली
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:53 PM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:53 PM IST
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हरदोई। महात्मा गांधी मार्ग पर बुधवार को बंदरों ने एलटी लाइन पर कूद-फांद की। इस कारण गार्डिंग आपस में टकराकर चिपक गई। इसकी वजह से बिजली गुल हो गई। महात्मा गांधी फीडर बंद होने से एक घंटे तक दो हजार उपभोक्ताओं की आपूर्ति ठप रही।
शहर के सिटी विद्युत उपकेंद्र से जुड़े एमजी मार्ग फीडर से दो हजार से अधिक उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। अटल चौराहे से बड़ा चौराहे के बीच फीडर से आपूर्ति की जाती है। इससे बोर्डिंग हाउस व एमजी मार्ग के उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। बुधवार शाम पांच बजे एलटी लाइन पर कई बंदर उछल कूद मचा रहे थे। इससे लाइन की गार्डिंग आपस में टकराकर चिपक गई। इस कारण आपूर्ति ठप हो गई। आपूर्ति ठप होने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ा।
स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर बिजली वितरण निगम की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और फॉल्ट को दुरुस्त करने का काम शुरू किया। बिजली लाइन को शुरू करने में एक घंटे लग गया। इससे एक घंटे तक क्षेत्र के लोग परेशान हुए। उपखंड अधिकारी प्रेमराज ने बताया कि बिजली लाइन में फॉल्ट आ गया था। उसे सही करा दिया गया है।
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शहर के सिटी विद्युत उपकेंद्र से जुड़े एमजी मार्ग फीडर से दो हजार से अधिक उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। अटल चौराहे से बड़ा चौराहे के बीच फीडर से आपूर्ति की जाती है। इससे बोर्डिंग हाउस व एमजी मार्ग के उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। बुधवार शाम पांच बजे एलटी लाइन पर कई बंदर उछल कूद मचा रहे थे। इससे लाइन की गार्डिंग आपस में टकराकर चिपक गई। इस कारण आपूर्ति ठप हो गई। आपूर्ति ठप होने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ा।
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स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर बिजली वितरण निगम की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और फॉल्ट को दुरुस्त करने का काम शुरू किया। बिजली लाइन को शुरू करने में एक घंटे लग गया। इससे एक घंटे तक क्षेत्र के लोग परेशान हुए। उपखंड अधिकारी प्रेमराज ने बताया कि बिजली लाइन में फॉल्ट आ गया था। उसे सही करा दिया गया है।
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