Hardoi News: लोकल फॉल्ट और लाइन शिफ्टिंग ने बढ़ाई मुसीबत, घंटों गुल रही बिजली

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यातायात को बेहतर करने के लिए लखनऊ मार्ग के ग्राम खेतुई से शहर के पिहानी चुंगी तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। प्रथम चरण में ग्राम खेतुई से लखनऊ चुंगी तक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। मार्ग के चौड़ीकरण के कारण सड़क किनारे लगे पेड़ को काटने के साथ ही बिजली लाइन के पोल पीछे किए जा रहे हैं। बिजली निगम की ओर से इसके लिए एक कार्यदायी संस्था को जिम्मेदारी दी गई है। इस मार्ग से 33 केवीए विद्युत उपकेंद्र की लाइन भी निकली हुई है। इस कारण बिजली लाइन की शिफ्टिंग के कारण आपूर्ति को बंद करना पड़ रहा है।रविवार को 33 केवीए मन्नापुरवा का टाउन द्वितीय फीडर सुबह नौ बजे बंद कर दिया गया था। इससे लखनऊ रोड, मन्नापुरवा, धन्नूपुरवा सहित आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों की बिजली गुल रही। इसके अलावा लोकल फॉल्ट के कारण सांडी रोड और गुरगुज्जा उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों की आपूर्ति गुल रही। अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि बिजली लाइन पर काम होने के कारण शट डाउन करना पड़ रहा है।