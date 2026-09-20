Hardoi News: लोकल फॉल्ट और लाइन शिफ्टिंग ने बढ़ाई मुसीबत, घंटों गुल रही बिजली
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:20 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:20 PM IST
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हरदोई। स्थानीय फॉल्ट और बिजली लाइनों की शिफ्टिंग के काम के चलते रविवार को शहर की बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा। मन्नापुरवा उपकेंद्र टाउन द्वितीय फीडर के तहत आने वाले आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों में पूरे दिन बिजली आपूर्ति बाधित रही। सुबह से शुरू हुआ कटौती का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा जिससे लोग उमस के कारण परेशान हुए।
यातायात को बेहतर करने के लिए लखनऊ मार्ग के ग्राम खेतुई से शहर के पिहानी चुंगी तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। प्रथम चरण में ग्राम खेतुई से लखनऊ चुंगी तक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। मार्ग के चौड़ीकरण के कारण सड़क किनारे लगे पेड़ को काटने के साथ ही बिजली लाइन के पोल पीछे किए जा रहे हैं। बिजली निगम की ओर से इसके लिए एक कार्यदायी संस्था को जिम्मेदारी दी गई है। इस मार्ग से 33 केवीए विद्युत उपकेंद्र की लाइन भी निकली हुई है। इस कारण बिजली लाइन की शिफ्टिंग के कारण आपूर्ति को बंद करना पड़ रहा है।
रविवार को 33 केवीए मन्नापुरवा का टाउन द्वितीय फीडर सुबह नौ बजे बंद कर दिया गया था। इससे लखनऊ रोड, मन्नापुरवा, धन्नूपुरवा सहित आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों की बिजली गुल रही। इसके अलावा लोकल फॉल्ट के कारण सांडी रोड और गुरगुज्जा उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों की आपूर्ति गुल रही। अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि बिजली लाइन पर काम होने के कारण शट डाउन करना पड़ रहा है।
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यातायात को बेहतर करने के लिए लखनऊ मार्ग के ग्राम खेतुई से शहर के पिहानी चुंगी तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। प्रथम चरण में ग्राम खेतुई से लखनऊ चुंगी तक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। मार्ग के चौड़ीकरण के कारण सड़क किनारे लगे पेड़ को काटने के साथ ही बिजली लाइन के पोल पीछे किए जा रहे हैं। बिजली निगम की ओर से इसके लिए एक कार्यदायी संस्था को जिम्मेदारी दी गई है। इस मार्ग से 33 केवीए विद्युत उपकेंद्र की लाइन भी निकली हुई है। इस कारण बिजली लाइन की शिफ्टिंग के कारण आपूर्ति को बंद करना पड़ रहा है।
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रविवार को 33 केवीए मन्नापुरवा का टाउन द्वितीय फीडर सुबह नौ बजे बंद कर दिया गया था। इससे लखनऊ रोड, मन्नापुरवा, धन्नूपुरवा सहित आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों की बिजली गुल रही। इसके अलावा लोकल फॉल्ट के कारण सांडी रोड और गुरगुज्जा उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों की आपूर्ति गुल रही। अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि बिजली लाइन पर काम होने के कारण शट डाउन करना पड़ रहा है।
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