Hardoi News: पत्नी और उसके जीजा देते थे मर जाने का ताना.... कीटनाशक पीकर मौत

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शहर कोतवाली क्षेत्र के नंदापुरवा निवासी अरुण यादव (35) किसान थे। उनकी शादी तीन साल पहले मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के दारूकुईयां निवासी आशा से हुई थी। भाई राजीव ने बताया कि पिछले कई माह से आशा अपने मायके में थी। कई माह तक वह अपने जीजा शहर कोतवाली क्षेत्र के झौनीपुरवा निवासी प्रमोद के घर भी रही थी। अरुण अपनी पत्नी आशा को जीजा प्रमोद से फोन पर बात करने से मना करता था। इसको लेकर प्रमोद रंजिश मानता था।बीते 17 सितंबर को अरुण बिना कुछ बताए घर से चला गया था। इसके बाद उसका शव शुक्रवार रात देहात कोतवाली क्षेत्र के चितराई में तालाब के पास आम की बगिया में मिला था। दावा है कि शव के पास से एक काली पन्नी मिली थी। इसमें एक कागज का टुकड़ा था। इस टुकड़े पर प्रमोद और उसकी पत्नी, आशा, सुनील की पत्नी, अंकुल और महेंद्र के नाम लिखे थे।भाई का आरोप है कि प्रमोद और आशा आए दिन अरुण को मर जाने का ताना देते थे। दावा है कि इसी से परेशान होकर अरुण ने जहरीला पदार्थ पीकर खुदकुशी कर ली। देहात कोतवाल समर बहादुर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है, विसरा सुरक्षित किया गया है।