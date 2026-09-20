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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Wife and brother-in-law used to taunt him to die... ends life by consuming pesticide.

Hardoi News: पत्नी और उसके जीजा देते थे मर जाने का ताना.... कीटनाशक पीकर मौत

Sun, 20 Sep 2026 11:21 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:21 PM IST
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Wife and brother-in-law used to taunt him to die... ends life by consuming pesticide.
हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र के नंदापुरवा निवासी युवक का शव शुक्रवार रात बाग में मिलने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक के भाई की शिकायत पर देहात कोतवाली में मृतका की पत्नी, बहन और जीजा समेत छह लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि मृतका की पत्नी और जीजा आए दिन मर जाने का ताना देते थे।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के नंदापुरवा निवासी अरुण यादव (35) किसान थे। उनकी शादी तीन साल पहले मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के दारूकुईयां निवासी आशा से हुई थी। भाई राजीव ने बताया कि पिछले कई माह से आशा अपने मायके में थी। कई माह तक वह अपने जीजा शहर कोतवाली क्षेत्र के झौनीपुरवा निवासी प्रमोद के घर भी रही थी। अरुण अपनी पत्नी आशा को जीजा प्रमोद से फोन पर बात करने से मना करता था। इसको लेकर प्रमोद रंजिश मानता था।
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बीते 17 सितंबर को अरुण बिना कुछ बताए घर से चला गया था। इसके बाद उसका शव शुक्रवार रात देहात कोतवाली क्षेत्र के चितराई में तालाब के पास आम की बगिया में मिला था। दावा है कि शव के पास से एक काली पन्नी मिली थी। इसमें एक कागज का टुकड़ा था। इस टुकड़े पर प्रमोद और उसकी पत्नी, आशा, सुनील की पत्नी, अंकुल और महेंद्र के नाम लिखे थे।
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भाई का आरोप है कि प्रमोद और आशा आए दिन अरुण को मर जाने का ताना देते थे। दावा है कि इसी से परेशान होकर अरुण ने जहरीला पदार्थ पीकर खुदकुशी कर ली। देहात कोतवाल समर बहादुर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है, विसरा सुरक्षित किया गया है।
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