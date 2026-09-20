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Hardoi News: फंदे से लटका मिला दहेज उत्पीड़न के आरोपी राजमिस्त्री का शव

Sun, 20 Sep 2026 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:22 PM IST
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Body of mason
फोटो-18-पिंकू। फाइल फोट
बेहटा गोकुल। थाना क्षेत्र के डिघिया में दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति का शव शनिवार रात मकान के पीछे नीम के पेड़ पर गमछे के फंदे से लटका मिला। मां ने शव देखकर शोर मचाया तो ग्रामीणों की भीड़ लग गई।
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डिघिया निवासी पिंकू (30) राजमिस्त्री थे। पिंकू की शादी नौ साल पहले पाली थाना क्षेत्र के केवलपुर निवासी पिंकी से हुई थी। बीते 31 मई को पिंकी ने पति पिंकू, सास बबली, जेठ रिंकू और चाचा बलवीर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद से वह मायके में रह रही थी। भाई रिंकू ने बताया कि शनिवार रात पिंकू ने मोबाइल पर अपनी पत्नी पिंकी से बात की। बात क्या हुई इसकी जानकारी नहीं है लेकिन इसके कुछ देर बाद पिंकू बिना कुछ बताए घर से चला गया।
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रात लगभग 10 बजे मां बबली ने पिंकू का शव मकान के पीछे लगे नीम के पेड़ पर गमछे के फंदे से लटका देखा। उनके शोर मचाने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर आ गए। पुलिस को सूचना दी गई। परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं। प्रभारी निरीक्षक मार्कंडेय सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला खुदकुशी का लग रहा है। परिजन ने अभी कोई आरोप नहीं लगाए हैं।
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चर्चा में यह भी
ग्रामीणों में चर्चा यह है कि पिंकू ठेके पर मकान निर्माण का काम करते थे। गांव में उन्होंने एक शख्स के मकान का निर्माण कराया था। संबंधित व्यक्ति पर 36 हजार रुपये बाकी थे। काफी मांगने पर कई किस्तों में 14 हजार रुपये दिए थे और 22 हजार रुपये बाकी थे। 15 दिन पहले बकायेदार और पिंकू में नोकझोंक हुई थी। बाद में समझौता हो गया था। पिंकू के खुदकुशी करने का मामला इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस बात से इन्कार किया है।
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