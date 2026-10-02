Hardoi News: मांगों के समर्थन में लेखपालों का आंदोलन

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संवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। मांगों पर शासन और सरकार की तरफ से कोई सार्थक निर्णय न लिए जाने से लेखपालों में रोष बढ़ता जा रहा है। उप्र लेखपाल संघ की जिला इकाई ने शुक्रवार को मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट गुलाब चंद्र को सौंपा। वहीं चेतावनी भी दी है कि मांगों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया जाएगा, शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार किया जाएगा।लेखपाल संघ के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष राहुल सिंह और मंत्री संजीव यादव ने शुक्रवार को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा है कि लेखपाल संवर्ग 10 साल से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन परिषद, शासन और सरकार की तरफ से कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया जा रहा है।14 सितंबर को दिए गए ज्ञापन और 22 सितंबर को अतिरिक्त क्षेत्रों के बस्ता जमा किए जाने के बाद भी शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। बताया कि 10 साल से लेखपालों की प्रारंभिक वेतनमान 2,800 ग्रेडपे की मांग और वेतन विसंगति को दूर नहीं किया गया है। आठ साल से लेखपालों का अंतर मंडलीय स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। दो साल से पदोन्नति सूची और 16 साल से भत्ता में बढ़ोतरी न किए जाने से लेखपाल आहत हैं। बताया कि आज तीन अक्तूबर से लेखपाल आंदोलन शुरू करेंगे और यह 24 अक्तूबर तक अलग-अलग तारीखों पर किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में लेखपाल मौजूद रहे।