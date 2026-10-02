Hardoi News: बेहता नाले में डूबे युवक का शव एनडीआरएफ ने निकाला
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:12 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:12 PM IST
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संडीला। कोतवाली क्षेत्र के किनहौटी गांव के पास बेहता नाले में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबे युवक का शव शुक्रवार को बरामद कर लिया गया। तलाशी अभियान के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाल कर पुलिस को सौंप दिया। हादसे में उसके साथ नहा रहा दोस्त भी डूबने लगा था, जिसे उसके पिता ने किसी तरह बचा लिया था। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
किनहौटी गांव निवासी सुरेंद्र का पुत्र सूरज उर्फ मोनू (19) बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे अपने दोस्त शिवम (18) के साथ गांव के पास बेहता नाले में नहाने गया था। नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसी दौरान खेत से लौट रहे शिवम के पिता लल्लू की नजर दोनों पर पड़ी। उन्होंने किसी तरह शिवम को पानी से बाहर खींच लिया। इसके बाद सूरज को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह गहरे पानी में लापता हो चुका था। सूचना पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बृहस्पतिवार शाम से ही नाले में सूरज की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एसडीआरएफ की टीम ने तलाश शुरू की। करीब एक बजे एनडीआरएफ की मदद से सूरज का शव बरामद कर लिया गया। पिता सुरेंद्र ने बताया कि सूरज तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और एसी व फ्रिज की मरम्मत का काम करता था। कोतवाल अनुराग सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है।
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किनहौटी गांव निवासी सुरेंद्र का पुत्र सूरज उर्फ मोनू (19) बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे अपने दोस्त शिवम (18) के साथ गांव के पास बेहता नाले में नहाने गया था। नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसी दौरान खेत से लौट रहे शिवम के पिता लल्लू की नजर दोनों पर पड़ी। उन्होंने किसी तरह शिवम को पानी से बाहर खींच लिया। इसके बाद सूरज को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह गहरे पानी में लापता हो चुका था। सूचना पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बृहस्पतिवार शाम से ही नाले में सूरज की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एसडीआरएफ की टीम ने तलाश शुरू की। करीब एक बजे एनडीआरएफ की मदद से सूरज का शव बरामद कर लिया गया। पिता सुरेंद्र ने बताया कि सूरज तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और एसी व फ्रिज की मरम्मत का काम करता था। कोतवाल अनुराग सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है।
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