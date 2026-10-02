फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   A pledge

Hardoi News: गांधी और शास्त्री के जीवन मूल्यों को आत्मसात कर चलने का संकल्प

Fri, 02 Oct 2026 11:08 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
A pledge
फोटो 11: जिला पंचायत में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करत
- जिला पंचायत की प्रशासक, डीएम, सीडीओ सहित अधिकारियों ने अर्पित की पुष्पांजलि
विज्ञापन

- बच्चों ने कार्यक्रमों में प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मनमोहा
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। सरकारी और सार्वजनिक भवनों पर ध्वजारोहण किया गया। लोगों ने गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर उन पर चलने का संकल्प लिया।
गांधी और शास्त्री जयंती पर जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने तिकुनिया पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कलक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। स्वच्छता वाटिका में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कलक्ट्रेट में जेके पब्लिक स्कूल के बच्चों गांधी जी के प्रिय भजन की प्रस्तुति दी। बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया गया। डीएम ने कहा कि गांधी जी के जीवन संघर्ष, देश सेवा और जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला। एडीएम वित्त एवं राजस्व दीपाली भार्गव, एडीएम न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट गुलाब चंद्र सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। डीएम ने गांधी भवन में ध्वजारोहण किया। गांधी जी के जीवन चित्र पर आधारित प्रदर्शनी और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जीजीआईसी, न्यू सनबीम स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, स्प्रिंग डेल्स स्कूल आदि विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। सड़क सुरक्षा और स्वच्छता की वाहन वाहन/ई-रिक्शा रैली निकाली गई।
विज्ञापन

सीडीओ नेहा ब्याडवाल ने विकास भवन में ध्वजारोहण किया। गांधी जी और शास्त्री जी के चित्रों पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। परियोजना निदेशक अशोक कुमार मौर्य, डीडीओ कमलेश कुमार, श्रम रोजगार उपायुक्त संतोष कुमार सिंह, सीवीओ डॉ. एके सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अवनीश कुमार, डीपीआरओ श्रेया उपाध्याय, डीएओ डॉ. सतीश चंद्र पाठक आदि अधिकारी मौजूद रहे। सीडीओ ने
विज्ञापन
विज्ञापन

स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान के लिए स्वच्छाग्रही राजकुमार, अजमेरी, राहुल, मनी देवी और संजय को प्रशस्ति-पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। जिला पंचायत में प्रशासक प्रेमावती और अपर मुख्य अधिकारी प्रदीप गुप्ता सहित कर्मचारियों ने गांधी जी और शास्त्री जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

---

फोटो 11: जिला पंचायत में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करत

फोटो 11: जिला पंचायत में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करत

फोटो 11: जिला पंचायत में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करत

फोटो 11: जिला पंचायत में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करत

फोटो 11: जिला पंचायत में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करत

फोटो 11: जिला पंचायत में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करत

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed