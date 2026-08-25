Hardoi News: बारिश में नहाते समय नाली में गिरकर बहा मासूम, मौत

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दौलतपुर निवासी रोहित खेती करते हैं। बताया कि मंगलवार शाम तेज बारिश हो रही थी। इस दौरान उनका इकलौता पुत्र अंश (3) मकान के बाहर जाकर नहाने लगा। कुछ अन्य बच्चे भी बाहर नहा रहे थे। इस दौरान अंश नाली में गिर गया। कुछ दूर बहने के बाद अंश नाली के क्रॉस में फंस गया। परिजन को काफी देर तक जब अंश नजर नहीं आया तो उसकी तलाश की गई। कुछ देर बाद सीमेंट के पटले के नीचे अंश नजर आया। पीएचसी में उसे मृत घोषित कर दिया गया। बेटे का शव देख मां राधा बदहवास हो गई। थानाध्यक्ष विजय मिश्रा ने बताया कि परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।

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पाली (हरदोई)। थाना क्षेत्र के दौलतपुर में मंगलवार को बारिश के दौरान नहाते समय मासूम नाली में गिर गया। नाली में कुछ दूर बहने के बाद वह क्रॉस के पास फंस गया। सीमेंट का पटला हटाकर उसे बाहर निकाला गया। आनन फानन परिजन उसे लेकर पीएचसी गए। यहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।