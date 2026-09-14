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Hardoi News: तीन चौकी प्रभारियों समेत 19 पुलिस कर्मियों की तैनाती में फेरबदल

Mon, 14 Sep 2026 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:46 PM IST
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Reshuffle in the deployment of 19 police personnel, including three police post in-charges
- रामानंद बने जामा मस्जिद चौकी प्रभारी
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हरदोई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने 19 पुलिस कर्मियों की तैनाती में फेरबदल किया है। इनमें आठ उपनिरीक्षक और एक निरीक्षक शामिल हैं। पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक हरिनाथ को साइबर थाने का अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया है।

देहात कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक रामानंद मिश्रा को जामा मस्जिद चौकी प्रभारी बनाया गया है। सांडी थाने में तैनात संजीव कुमार शाक्य काे संडीला कस्बा चौकी प्रभारी बनाया गया है। यहां तैनात रहे राघवेंद्र प्रताप सिंह को सांडी थाने में तैनाती दी गई है। पुलिस लाइन में तैनात उपनिरीक्षक अरविंद सिंह को बेहटा गोकुल थाने, आदित्य वर्मा को हरियावां थाने में तैनाती दी गई है। पुलिस लाइन में तैनात रजत त्रिपाठी को हरिहरपुर चौकी प्रभारी बनाया गया है। उपनिरीक्षक राज नारायण को अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी का रीडर बनाया गया है। आठ दीवान और दो सिपाहियों की भी तैनाती में फेरबदल हुआ है। (संवाद)
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