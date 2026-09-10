फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Gram Panchayats

Hardoi News: 13 ग्राम पंचायतों ने नहीं दिया 9.42 करोड़ का हिसाब, वसूली की संस्तुति

Thu, 10 Sep 2026 10:39 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 10:39 PM IST
विज्ञापन
Gram Panchayats
हरदोई। ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले काम और खरीदारी के भुगतान के नाम पर निकाले गए रुपये में करीब 9.42 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिला है। आठ विकास खंडों की 13 ग्राम पंचायतों में 9.42 करोड़ रुपये का हिसाब न मिलने पर जिला लेखा परीक्षा विभाग ने संबंधित से वसूली की संस्तुति की है।
विज्ञापन

ग्राम पंचायतों में पंचायतीराज विभाग के माध्यम से राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की मद सहित स्वयं की आमदनी से खर्च किए गए रुपये के हिसाब में गड़बड़ी सामने आई है। साल 2024-25 में काम और खरीदारी के नाम पर आठ विकास खंडों की 13 ग्राम पंचायतों में 9,42,09,108 रुपये का न तो हिसाब मिला न ही अभिलेख मिले। जिला लेखा परीक्षा विभाग की तरफ से ज्येष्ठ लेखा परीक्षक प्रवीन मोहन वाजपेयी ने समुचित हिसाब उपलब्ध न कराए जाने पर परिपालन मांगा। वहीं डीपीआरओ को संबंधित से वसूली किए जाने की संस्तुति की गई।
विज्ञापन

---
इन ग्राम पंचायतों में नहीं मिला खर्च का हिसाब
साल 2024-25 में ग्राम पंचायतों की तरफ से की गई खरीदारी और काम के भुगतान का हिसाब न मिलने पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की तरफ से डीपीआरओ को रिपोर्ट दी गई है। इसमें विकास खंड पिहानी की ग्राम पंचायत गजुआ खेड़ा में 1,52,500 रुपये, सांडी की महितापुर में 7,47,000, कछौना की नरायनदेव में 7,90,000, शाहाबाद की सकरौली में 22,14,628, असलापुर में 16,22,398, हरपालपुर की अरवल में 19,750, मल्लावां की अटवार चकोला में 5,22,000, हरियावां की उतरा में 50,35,280, शाहपुर बिनौरा में 64,60,035, धोबिया में 29,34,658, संधिनावा में 42,75,000, भदेवरा में 72,06,000 और टोडरपुर के तारागांव में 40,88,859 रुपये की गड़बड़ी मिली है। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी ने सात दिन के अंदर आपत्तियों की परिपालन आख्या मांगी है। वहीं आख्या न आने पर संबंधित प्रधान और पंचायत सचिव से वसूली किए जाने की संस्तुति की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
ऑडिट आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। संबंधित ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी और पंचायत सचिवों से सात दिन के अंदर अभिलेख और परिपालन आख्या तलब की गई है। वहीं लेखा परीक्षा विभाग ने वसूली की भी संस्तुति की है। परिपालन न होने की दशा में वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। -श्रेया उपाध्याय, डीपीआरओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed