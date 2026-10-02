Hardoi News: राजस्व संग्रह अमीन संघ के तहसील गौरव अध्यक्ष ओर कौशलेंद्र मंत्री चुने गए

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राजस्व संग्रह अमीन संघ की सदर तहसील इकाई का चुनाव जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की देखरेख में हुआ। अमीनों ने राजस्व वसूली के दौरान आने वाली दिक्कतों को साझा किया। वसूली के दौरान सुरक्षा बंदोबस्त और संग्रह सहायक न होने का मुद्दा उठा। वहीं तहसील इकाई की कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। इसमें सदर तहसील अध्यक्ष गौरव पांडेय, कौशलेंद्र नाथ श्रीवास्तव को तहसील मंत्री, धीरज मिश्रा को उपाध्यक्ष, अरविंद प्रताप को उपमंत्री, सूर्य प्रकाश को कोषाध्यक्ष, अतुल कश्यप को संगठन मंत्री और शिवम कश्यप को ऑडिटर चुना गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजस्व संग्रह अमीन संघ जिलाध्यक्ष अंबुज वर्मा, जिला मंत्री अश्विनी मिश्रा सहित सभी सदस्य मौजूद रहे।

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हरदोई। उप्र राजस्व संग्रह अमीन संघ की सदर तहसील इकाई का शुक्रवार को चुनाव हुआ। इससे पहले बैठक में अमीनों की समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके समाधान की रणनीति तय की गई। तहसील इकाई के गौरव पांडेय अध्यक्ष और कोशलेंद्र नाथ श्रीवास्तव मंत्री चुने गए।