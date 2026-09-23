Hardoi News: वार्डन व मुख्य रसोइयां में विवाद, दोनों ने कोतवाली में दी तहरीर

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कस्तूरबा गांधी बिलहरी में मुख्य रसोइया आरती की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई। इसमें बताया गया कि वह विद्यालय में खाना बनाती हैं। वार्डन श्वेता गुप्ता ने उनसे गाली-गलौज की और उनके साथ अभद्रता की और वह उसे लगातार प्रताड़ित करती हैं। जब उसके पति अनिल आए तो उनको गेट से भगा दिया और कहा कि उसको लेकर जाओ नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। वहीं वार्डन श्वेता गुप्ता ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि रसोइया आरती का पति आए दिन शाम को स्कूल गेट पर आ जाता है और गाली-गलौज करता है। इससे विद्यालय की छात्राओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।वार्डन ने बताया कि रसोइया को विद्यालय में 24 घंटे रुकने के निर्देश हैं मगर वह शाम को चली जाती है। पति के खिलाफ तहरीर दी है। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा संतोष कुमार रावत ने बताया कि उनको मामले की जानकारी नहीं है। बीएसए प्रभात मिश्र ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच कराई जा रही है।24 घंटे के स्थान पर सात दिन में भी पूरी नहीं हो सकी जांचहरदोई। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बिलहारी में इससे पूर्व सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनात शिव कुमार मिश्रा ने वार्डन पर आरोप लगाए थे कि वार्डन ने पूरे स्टाफ के सामने उनसे अभद्रता की। जब वह 10 सितंबर को खुद हस्ताक्षर करने पहुंचा तो उसे अनुपस्थित दिखा दिया गया। इससे मामले में बीएसए प्रभात मिश्रा ने दो सदस्यीय जांच टीम बनाई थी जिसमें शाहाबाद के खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी शामिल थे। उनको 24 घंटे में जांच आख्या देनी थी मगर डीसी बालिका संतोष कुमार रावत के अनुसार सात दिन बाद भी जांच टीम ने रिपोर्ट नहीं दी।