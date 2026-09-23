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पटल पर पद और कर्मचारी नाम की पट्टिका अवश्य लगाई जाए : राहुल पांडेय

Wed, 23 Sep 2026 10:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 10:53 PM IST
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Nameplates indicating the designation and employee's name must be displayed at the workstation: Rahul Pandey.
फोटो 32: निर्वाचन कार्यालय में निरीक्षण करते डीएम राहुल पांडेय, साथ में एडीएम प्रफुल्ल ​त्रिपाठ
हरदोई। जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने बुधवार को पहले दिन ही कलक्ट्रेट सहित कार्यालयों का निरीक्षण किया। कर्मचारियों को प्राथमिकता बताईं। कहा कि पटल पर पद और नाम पट्टिका अवश्य लगवाई जाएं। कार्यों को समयबद्ध ढंग से निपटाने के निर्देश दिए।
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डीएम ने कलक्ट्रेट के सभी अनुभाग और पटलों सहित कार्यालयों का निरीक्षण किया। अधिकारियों और कर्मचारियों से पटल से संबंधित काम, पत्रावलियों और अभिलेखों के संबंध में जानकारी ली। निर्देश दिए कि पत्रावलियों का प्राथमिकता पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। सभी अभिलेखों और पत्रावलियों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाए।
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कलक्ट्रेट परिसर और कार्यालयों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए। कहा कि फरियादियों और आमजन के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार और उनकी समस्याओं का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया। ईवीएम की एफएलसी की जानकारी ली। इस मौके पर एडीएम न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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पहले दिन डीएम के पास आई 64 शिकायतें
हरदोई। जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने बुधवार को जिले का कार्यभार संभालने के बाद पहले दिन जनसुनवाई की। जनसुनवाई में 64 शिकायतें आईं। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समय से किया जाए। फरियादियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट गुलाब चंद्र सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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