Hardoi News: तीन दिन पहले लापता युवक का सई नदी किनारे मिला मोबाइल और चप्पल

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जाहिदपुर गांव निवासी अजय (23) चेन्नई में एक फैक्टरी में मजदूरी करता है। वह 18 सितंबर को गांव आया था। रविवार रात करीब 8:30 बजे घर से निकला था लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजन ने उसकी तलाश शुरू की तो नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज में अजय दिखाई दिया। परिजन और ग्रामीणों ने नदी के आसपास तलाश की। सई नदी के किनारे अजय का मोबाइल और चप्पल रखे मिले। सामान मिलने के बाद परिजन ने नदी में डूबने की आशंका जताई और पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम ने बताया कि गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम की मदद से नदी में लापता युवक की तलाश कराई जा रही है। अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चला है। पुलिस अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी मामले की जांच कर रही है।छात्रा का नौ दिन बाद भी नहीं लगा सुरागहरपालपुर। कोतवाली क्षेत्र के भदार गांव स्थित गंभीरी नदी में नौ दिन पहले डूबी छात्रा का सुराग न लगने पर बुधवार को एनडीआरएम की टीम ने खोज अभियान बंद कर वापस लौट गई। कोतवाली क्षेत्र के भदार गांव निवासी कक्षा 10 की छात्रा रितिका (16) बीते 15 सितंबर की शाम अपना आधार कार्ड सही कराकर सहेलियों के साथ श्रीमऊ से घर वापस आ रही थी। रास्ते में वह गंभीरी नदी के पुल से गिरकर नदी में डूब गई थी। पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने नदी किनारे आठ दिन तक सर्च अभियान चलाया पर सफलता नहीं मिली। प्रभारी निरीक्षक संदीप शुक्ला ने बताया कि कोई सुराग न लगने पर एसडीआरएफ की टीम वापस चली गई। (संवाद)