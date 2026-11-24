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कहारकोला निवासी धर्मेंद्र मिश्रा (55) और चंद्रप्रकाश तिवारी पड़ोसी हैं। धर्मेंद्र के मकान के बाहर निकली नाली में पाइप डालने को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा है। मंगलवार दोपहर धर्मेंद्र ने नाली में पाइप डालने का काम शुरू किया था। इसी को लेकर धर्मेंद्र और चंद्र प्रकाश के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि चंद्र प्रकाश ने अपने परिजन के साथ लाठियों से धर्मेंद्र के मकान पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी और ईंट-पत्थर चलने लगे। घटना में धर्मेंद्र, उनकी पत्नी गीता (45), बेटियां सोनम (19) और गुंजन (16), पुत्र गौरीशंकर (18) और भतीजी आंचल (20) घायल हुई हैं। दूसरे पक्ष से चंद्र प्रकाश (68), उनकी पत्नी गीता (60) और भतीजा मोनू (30) घायल हैं। घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। प्रभारी निरीक्षक विजय मिश्रा ने बताया कि धर्मेंद्र की शिकायत पर चंद्र प्रकाश समेत तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।पहले भी हुई थी घटना, पुलिस ने की अनदेखीकहारकोला में मंगलवार को हुई घटना को लेकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी है। धर्मेंद्र का कहना है कि चंद्र प्रकाश से उनका पुराना विवाद है। धर्मेंद्र का दावा है कि एक माह पहले उन्होंने थाने में शिकायत की थी। इसके बाद भी पुलिस ने सुनवाई नहीं की। कहा कि अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर देती तो मंगलवार को घटना न होती।