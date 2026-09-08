Hardoi News: कार्डधारक परिवारों को कल से मिलेगा निशुल्क अनाज

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जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अनाज का आवंटन और आपूर्ति उचित दर विक्रेताओं को प्राप्त करा दी गई है। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से 10 से 25 सितंबर तक नियमित रूप से किया कराएं। वैसे तो अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल का वितरण तय है लेकिन मोटे अनाज के उपलब्ध होने पर पांच किलोग्राम मोटा अनाज दिया जाएगा।पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट दो किग्रा गेहूं और तीन किग्रा चावल का निशुल्क वितरण होगा। मोटा अनाज उपलब्ध होने पर गेहूं, ज्वार और मक्का एक-एक किलोग्राम और दो किलोग्राम बाजरा दिया जाएगा। ब्लॉक माधौगंज व बिलग्राम और नगर क्षेत्र बेनीगंज, कुरसठ, माधौगंज, पिहानी और सांडी को छोड़कर अन्य ब्लॉकों और नगर क्षेत्र में मोटे अनाज का वितरण होगा। कहा कि कार्डधारकों को अनाज प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह उनके सीयूजी और टोल फ्री नंबर-1800-1800-150 व 1967 पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।