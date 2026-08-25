Hardoi News: झपकी आने से अनियंत्रित कार पलटी, चालक की मौत, छह घायल

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तेलंगाना के जनगांव जनपद के गनपुर निवासी नागार्जुन (42) की बेटी श्री देवी (17) पिछले कई वर्ष से बीमार है। श्रीदेवी को लेकर नागार्जुन बरेली के मनौना धाम जा रहे थे। साथ में उनकी पत्नी स्वर्णलता (41) परिवार के ही संतोष (36), मधू (37), अनंत लक्ष्मी (65) भी थीं। कार उन्होंने किराये पर ली थी और इसे संपत कुमार (40) चला रहे थे। नागार्जुन ने बताया कि प्रयागराज से सोमवार आधीरात के बाद वह लोग निकले थे।गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना मेें कार सवार सभी लोग घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों और यूपीडा की टीम की मदद से घायलों को सीएचसी बिलग्राम पहुंचाया। यहां संपत को मृत घोषित कर दिया गया। बाकी लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यहां से श्री देवी और मधू को गंभीर रूप से घायल होने के कारण लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। हालांकि सभी घायल प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ चले गए। कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि चालक को झपकी आने के कारण घटना हुई है।