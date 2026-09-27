Hardoi News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कथित प्रेमी की जमानत अर्जी खारिज

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माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी बेटी (19) का ननिहाल कासिमपुर थाना क्षेत्र के कहली गांव में था। वहां आने जाने के दौरान कहली निवासी राहुल और युवती के बीच नजदीकियां हो गई थीं। राहुल घर आकर भी युवती से मिलता था। शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। बीते नौ जून को राहुल और युवती के बीच फोन पर 16 मिनट तक बात हुई। इसके बाद युवती ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।आरोप है कि राहुल ने शादी से इन्कार कर दिया था और इसी से आहत होकर युवती ने खुदकुशी की। आरोपी राहुल पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल कर युवती से कोई संबंध न होने की बात कहते हुए जमानत देने का तर्क दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कॉल डिटेल रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया। जिला जज रीता कौशिक ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।