Hardoi News: छात्रा को सांप ने डसा, 30 एंटीवेनम भी नहीं बचा पाए जान
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:36 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:36 PM IST
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हरदोई। अरवल थाना क्षेत्र के नुर्रा बानामऊ में शनिवार रात चारपाई पर मां के साथ सो रही छात्रा को सांप ने डस लिया। रविवार सुबह तबीयत बिगड़ने पर परिजन छात्रा को मेडिकल कॉलेज लाए। यहां आधा घंटा तक सीपीआर और तीस एंटीवेनम देने के बाद भी छात्रा की जान नहीं बची।
नुर्रा बानामऊ निवासी पंकज की बेटी रागिनी (10) गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच की छात्रा थी। मां सु मन देवी ने बताया कि आधीरात के बाद लगभग दो बजे उन्हें अपने हाथ पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। हाथ झटककर देखा तो सांप था। परिजनों ने सांप को मार दिया। सुबह लगभग सात बजे रागिनी की तबीयत बिगड़ी तो पता चला कि सांप ने उसे डसा है।
हरपालपुर सीएचसी में ले जाने पर दस एंटी वेनम रागिनी को लगाए गए, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। मेडिकल कॉलेज में भी बीस एंटीवेनम लगाए गए। इसके बाद भी उसकी मौत हो गई। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया है।
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नुर्रा बानामऊ निवासी पंकज की बेटी रागिनी (10) गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच की छात्रा थी। मां सु मन देवी ने बताया कि आधीरात के बाद लगभग दो बजे उन्हें अपने हाथ पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। हाथ झटककर देखा तो सांप था। परिजनों ने सांप को मार दिया। सुबह लगभग सात बजे रागिनी की तबीयत बिगड़ी तो पता चला कि सांप ने उसे डसा है।
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हरपालपुर सीएचसी में ले जाने पर दस एंटी वेनम रागिनी को लगाए गए, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। मेडिकल कॉलेज में भी बीस एंटीवेनम लगाए गए। इसके बाद भी उसकी मौत हो गई। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया है।
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