Hardoi News: छात्रा को सांप ने डसा, 30 एंटीवेनम भी नहीं बचा पाए जान

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नुर्रा बानामऊ निवासी पंकज की बेटी रागिनी (10) गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच की छात्रा थी। मां सु मन देवी ने बताया कि आधीरात के बाद लगभग दो बजे उन्हें अपने हाथ पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। हाथ झटककर देखा तो सांप था। परिजनों ने सांप को मार दिया। सुबह लगभग सात बजे रागिनी की तबीयत बिगड़ी तो पता चला कि सांप ने उसे डसा है।हरपालपुर सीएचसी में ले जाने पर दस एंटी वेनम रागिनी को लगाए गए, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। मेडिकल कॉलेज में भी बीस एंटीवेनम लगाए गए। इसके बाद भी उसकी मौत हो गई। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया है।