Hardoi News: 14 उपनिरीक्षकों समेत 192 पुलिस कर्मियों के तबादले

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तबादले की जद में 14 उपनिरीक्षक भी आए हैं। इनमें राम कुमार को सुरसा से और सुरेंद्र यादव को कछौना से यूपी 112 में भेजा गया है। वीरेंद्र कुमार सोनकर को यूपी 112 से सुरसा और राजेश मौर्य को कछौना भेजा गया है। पाली में तैनात उपनिरीक्षक घनश्याम बिंद को कछौना में तैनाती दी गई है। शशिकांत सिंह को पुलिस लाइन से पाली, रतन सिंह को बेनीगंज, हरदीप कुमार को साइबर थाना, रंजीत चौधरी को देहात कोतवाली, मोहम्मद खालिद को हरपालपुर, शुभम यादव को देहात कोतवाली, राजेश चौधरी और सुरजीत यादव को साइबर थाना व रणजीत सिंह को पाली थाने में तैनाती मिली है।

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हरदोई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जनपद के विभिन्न थानों ओर पुलिस लाइन के साथ ही यूपी 112 में तैनात पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं। कुल 192 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। इनमें 11 महिला पुलिस कर्मी भी शामिल हैं।