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Hardoi News: सीएचसी से 400 मीटर दूर क्लीनिक चला रहा था झोलाछाप, मासूम की मौत के बाद सील

Wed, 16 Sep 2026 10:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:53 PM IST
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A quack was running a clinic 400 meters away from the CHC, sealed after the death of an innocent child.
हरपालपुर। झोलाछाप के इलाज से मासूम की मौत के मामले में आखिरकार स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की नींद खुल गई। सीएचसी से महज 400 मीटर दूर झोलाछाप के क्लीनिक चलाने की जानकारी जिम्मेदारों को मासूम की मौत के बाद हुई। फिलहाल मंगलवार देर रात क्लीनिक सील कर दिया गया।
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हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के बजरंगखेड़ा निवासी राधा मोहन की बेटी शशि (11 माह) को 13 सितंबर को उल्टियां हो रही थीं। बाद में उसे तेज बुखार भी आ गया था। परिजन उसे हरपालपुर कस्बे के निजी बस अड्डे के पास संचालित क्लीनिक पर इलाज के लिए ले गए थे। राधामोहन का आरोप है कि झोलाछाप ने मासूम को दवा की ज्यादा डोज दे दी। इस कारण बच्ची की हालत बिगड़ गई। परिजन दोबारा मासूम को लेकर झोलाछाप के पास गए लेकिन झोलाछप नहीं मिला।
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15 सितंबर की सुबह तीन बजे मासूम की मौत हो गई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंगलवार रात उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सीएचसी अधीक्षक डॉ. आनंद पांडेय और अजीत मणि ने क्लीनिक सील कर दिया। डॉ. आनंद ने बताया कि झोलाछाप के पास न तो कोई डिग्री है न ही क्लीनिक का पंजीकरण। कोतवाल संदीप शुक्ला ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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