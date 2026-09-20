Hardoi News: बकाया बिल न भरने पर 12 उपभोक्ताओं के घरों में हुआ अंधेरा
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:19 PM IST
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हरदोई। विद्युत वितरण निगम ने लंबे समय से बिल जमा न करने वाले बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। विशेष चेकिंग अभियान के तहत रविवार को 12 बड़े डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। बिजली कटते ही संबंधित मोहल्लों में खलबली मच गई। कुछ उपभोक्ता ने 98 हजार के आसपास बकाया बिल जमा किया।
अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश सिंह के निर्देश पर शहर में बिजली बिल बकाया वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए उपकेंद्र वार टीमें लगाई गई हैं। रविवार को विद्युत उपकेंद्र आशानगर के अवर अभियंता अभिषेक कुमार के नेतृत्व में टीम ने उपकेंद्र से जुड़े मोहल्ले अब्दुल पुरवा, कैनाल रोड व न्यू सिविल लाइन मोहल्लों में बकाया बिल वसूली अभियान शुरू किया।
अभियान के दौरान करीब साढ़े चार लाख रुपये से अधिक के बकाया 12 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। कुछ उपभोक्ताओं ने बकाया 98 हजार रुपये जमा भी किए, उनके कनेक्शन जोड़ दिए गए। अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि बिजली बिल जमा न करने वालों के खिलाफ पूरे क्षेत्र में अभियान चल रहा है, जो लगातार जारी रहेगी।
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अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश सिंह के निर्देश पर शहर में बिजली बिल बकाया वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए उपकेंद्र वार टीमें लगाई गई हैं। रविवार को विद्युत उपकेंद्र आशानगर के अवर अभियंता अभिषेक कुमार के नेतृत्व में टीम ने उपकेंद्र से जुड़े मोहल्ले अब्दुल पुरवा, कैनाल रोड व न्यू सिविल लाइन मोहल्लों में बकाया बिल वसूली अभियान शुरू किया।
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अभियान के दौरान करीब साढ़े चार लाख रुपये से अधिक के बकाया 12 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। कुछ उपभोक्ताओं ने बकाया 98 हजार रुपये जमा भी किए, उनके कनेक्शन जोड़ दिए गए। अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि बिजली बिल जमा न करने वालों के खिलाफ पूरे क्षेत्र में अभियान चल रहा है, जो लगातार जारी रहेगी।
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