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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Video of liquor being sold in Brajghat goes viral

Hapur News: ब्रजघाट में शराब बेचने का वीडियो वायरल

Sun, 11 Oct 2026 11:57 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:57 PM IST
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Video of liquor being sold in Brajghat goes viral
ब्रजघाट। ब्रजघाट गंगानगरी में अवैध शराब बिक्री का एक वीडियो रविवार को वायरल हुआ। वीडियो में एक व्यक्ति साइकिल पर थैले में शराब रखकर बेचता नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस की निगरानी और कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने धार्मिक स्थल पर नशीले पदार्थों की बिक्री जारी रहने पर चिंता जताई। पंडित विष्णु नागर ने पुलिस अधीक्षक से शराब बेचने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई। सीओ राहुल यादव ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कराई जाएगी। संवाद
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