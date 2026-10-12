Hapur News: पटरी पर लौटीं निरस्त ट्रेनें, लेटलतीफी का सिलसिला जारी

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रक्सौल जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस पांच घंटे 15 मिनट, बनारस से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस तीन घंटे 45 मिनट, आनंद विहार टर्मिनल से पूर्णिया कोर्ट जा रही स्पेशल ट्रेन तीन घंटे 30 मिनट, डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जंक्शन जा रही अवध असम एक्सप्रेस तीन घंटे, मुरादाबाद जंक्शन से गाजियाबाद जंक्शन जा रही मेमू ट्रेन दो घंटे 30 मिनट, दिल्ली जंक्शन से छपरा जंक्शन जा रही लोकनायक एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से रेलवे स्टेशन आई।वहीं, प्रतापगढ़ जंक्शन से दिल्ली जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस एक घंटा 30 मिनट, प्रयागराज संगम से सहारनपुर जंक्शन जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस एक घंटा 30 मिनट, लालगढ़ जंक्शन से डिब्रूगढ़ जंक्शन जा रही अवध असम एक्सप्रेस एक घंटा 20 मिनट, बरेली जंक्शन से भुज को जा रही आला हजरत एक्सप्रेस एक घंटा, छपरा जंक्शन से दिल्ली जंक्शन को जा रही लोकनायक एक्सप्रेस एक घंटा 30 मिनट, अमृतसर जंक्शन से सहरसा जंक्शन जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस एक घंटा देरी से आई। लेटलतीफी के कारण ट्रेनों में सवार यात्रियों के साथ ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करने वाले यात्री परेशान रहे।मुरादाबाद रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव का कहना है कि ट्रेनों में संचालन के सुधार किए जा रहे हैं। जल्द ही यात्रियों को राहत दिला दी जाएगी।