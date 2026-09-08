Hapur News: हापुड़ सीएचसी से एचईओ और बीपीएम का स्थानांतरण

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स्वास्थ्य विभाग में जिले के अंदर ही इन दिनों स्थानांतरण किए जा रहे हैं। इनमें कुछ पदों को लेकर चर्चा बनी हुई है। हाल ही में सीएचसी हापुड़ के एचईओ (हेल्थ एजूकेशन ऑफिसर) सत्यप्रकाश को सिखैड़ा स्थानांतरित किया गया है। हापुड़ सीएचसी के मुकाबले सिखैड़ा सीएचसी में ओपीडी बेहद कम है, इस क्षेत्र में एएनएम भी कम ही हैं।ऐसे में उनका अचानक स्थानांतरण चर्चा का विषय बना है। हालांकि अधिकारी विभाग हित में स्थानांतरण करने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा सीएचसी हापुड़ में ही बीपीएम मशकूर अहमद को भी सिखैड़ा भेज दिया गया है। इनके स्थान पर सीएमओ कार्यालय में संबद्ध अफजाल को नियुक्ति दी गई है। बताया गया है कि अफजाल पहले भी हापुड़ समेत कई सीएचसी से स्थानांतरित किए जा चुके हैं। वहीं, एएनएम को स्थाई करने की प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण पत्र की शिकायतें भी आए दिन सामने आ रही हैं।सीएमओ डॉ.किशोर आहूजा ने बताया कि सिखैड़ा में एएनएम को प्रशिक्षित करने के लिए एचईओ का स्थानांतरण किया गया है। बीपीएम को उनके मूल सीएचसी स्थानांतरित किया है।