Hapur News: 12 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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लोक अदालत में निस्तारण के लिए न्यायालय में लंबित वाद जैसे सिविल, फौजदारी, वैवाहिक, श्रम, विद्युत, बैंक, ऋण, बीमा, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर आदि को सम्मलित किया जाएगा। इस संबंध में जिले में नागरिकों अधिवक्ताओं बैंक बीमा विद्युत विभाग से अपील की गई है कि वह अपने-अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रस्तुत करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

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हापुड़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश के अनुसार जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद में हापुड़ में कचहरी परिसर के साथ गढ़मुक्तेश्वर व धोलना तहसील में भी लोक अदालत का आयोजन होगा।