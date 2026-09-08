हापुड़ में हादसे में दो की मौत: तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीन लोगों को रौंदा, एक की हालत गंभीर

यूपी के हापुड़ जिले के थाना देहात क्षेत्र के एनएच-09 स्थित गौरी रिसॉर्ट के सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से बाइक सवार तीन लोगों को रौंद दिया। इसमें यासीन (22) व खुशी (23) निवासी गांव बड़ौदा सिहानी की मौत हो गई। जबकि गांव निवासी जीशान गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद हाईवे के एक तरफ यातायात बाधित हो गया। इसके बाद चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच कर रही है।

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