Hapur News: तीन घंटे के ब्लॉक से प्रभावित हुआ ट्रेनों का संचालन

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पिलखुवा के परतापुर रेलवे अंडरपास पर बृहस्पतिवार को गाजियाबाद की दिशा में जाने वाली रेलवे लाइन के नीचे सीमेंट के बॉक्स स्थापित किए गए। इसके चलते सुबह 9:35 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक ब्लॉक रहा। इससे इस दौरान रेलवे लाइन से गुजरने वाली ट्रेनों को रास्ते में धीमी गति से संचालित किया गया। इसमें हापुड़ रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली ट्रेनों के संचालन पर भी प्रभाव पड़ा साथ ही रेलयात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।बृहस्पतिवार को बरेली जंक्शन से भुज जा रही आला हजरत एक्सप्रेस चार घंटे, कासगंज जंक्शन से नई दिल्ली जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस तीन घंटे 40 मिनट, लालकुआं जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस चार घंटे, बनारस से नई दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस तीन घंटे 30 मिनट, दिल्ली जंक्शन से कोटद्वार को जा रही सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस दो घंटे, डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जंक्शन जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस एक घंटा, आनंद विहार टर्मिनल से लाल कुआं जंक्शन जा रही लालकुआं एक्सप्रेस एक घंटा, सहरसा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन एक घंटा देरी से संचालित हुई।मुरादाबाद रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव का कहना है कि अंडरपास निर्माण के कारण तीन घंटे का ब्लॉक लिया गया था। इस दौरान कुछ ट्रेनों को रास्ते में ही नियंत्रित कर संचालित किया गया।आज डाउन लाइन पर रहेगा ब्लॉकगाजियाबाद से हापुड़ की तरफ जाने वाली डाउन लाइन पर शुक्रवार को ब्लॉक रहेगा। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तीन घंटे का ब्लॉक लेकर रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास निर्माण के लिए कार्य किया जाएगा। ऐसे में शुक्रवार को ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।