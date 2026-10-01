फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Odd semester examination forms can be filled till October 13

Hapur News: 13 अक्तूबर तक भर सकेंगे विषम सेमेस्टर के परीक्षा फाॅर्म

Thu, 01 Oct 2026 11:50 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Odd semester examination forms can be filled till October 13
हापुड़। सीसीएसयू से संबद्ध जिले के डिग्री कॉलेजों में सत्र दिसंबर-2026 विषम सेमेस्टर (समर्थ पोर्टल वाले पाठ्यक्रमों को छोड़कर) पाठ्यक्रमों के परीक्षा फाॅर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। छात्रों को विलंब शुल्क के साथ भी परीक्षा फाॅर्म भरने का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन

विषम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म 13 सितंबर से निकाले गए थे, 30 अक्तूबर तक छात्रों को आवेदन करना था लेकिन बहुत से छात्र फाॅर्म भरने से वंचित रह गए, इस पर विश्वविद्यालय ने परीक्षा फाॅर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़कर 13 अक्तूबर घोषित कर दी है।
विज्ञापन

इसके अलावा छात्र 250 रुपये विलंब शुल्क के साथ 15 अक्तूबर तक भी परीक्षा फाॅर्म भर सकेंगे। इस अवधि में भी वंचित रह जाने वाले छात्र 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ 17 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालयों की ओर से विश्वविद्यालय पोर्टल पर परीक्षा फाॅर्म ऑनलाइन सत्यापन करने की अंतिम तिथि 19 अक्तूबर और कॉलेजों की ओर से नॉमिनल रोल सहित परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्तूबर घोषित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसएसवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. नवीन चंद्र ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है, जिन छात्रों ने अभी तक फाॅर्म नहीं भरा है वह भर दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed