Hapur News: पांच साल में हुए विकास कार्यों की होगी जांच
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:47 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:47 PM IST
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हापुड़। धौलाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत सपनावत में पिछले पांच वर्षों में कराए गए विकास व निर्माण कार्यों की जांच होगी। मामले में मंडलायुक्त से शिकायत के बाद डीएम कविता मीना ने जांच कमेटी बनाई गई।
डीएम ने शिकायत के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को जांच अधिकारी और लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता सूरजपाल को तकनीकी सहयोग के लिए नामित किया है। दोनों अधिकारी शिकायतकर्ता की मौजूदगी में अभिलेखों की जांच करेंगे और रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। जांच के दौरान ग्राम पंचायत की समितियों के गठन व बैठकों से संबंधित अभिलेख भी देखे जाएंगे। यदि किसी प्रकार से शांति भग होने की आशंका सामने आती है तो संबंधित थाने से पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।
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डीएम ने शिकायत के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को जांच अधिकारी और लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता सूरजपाल को तकनीकी सहयोग के लिए नामित किया है। दोनों अधिकारी शिकायतकर्ता की मौजूदगी में अभिलेखों की जांच करेंगे और रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। जांच के दौरान ग्राम पंचायत की समितियों के गठन व बैठकों से संबंधित अभिलेख भी देखे जाएंगे। यदि किसी प्रकार से शांति भग होने की आशंका सामने आती है तो संबंधित थाने से पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।
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