Hapur News: बिजलीघर पर भाकियू का धरना, समस्याओं के समाधान न होने पर गरजे किसान

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पंचायत की अध्यक्षता भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष जीते चौहान ने की। उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान समय से नहीं होने के कारण किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आईआरपी से किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को जल्द कराने की मांग की। साथ ही क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने की मांग भी उठाई। बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर किसानों ने बिजलीघर पर तालाबंदी कर विरोध जताया।सूचना मिलने पर उपैड़ा बिजलीघर के ऊर्जा निगम के एसडीओ विनेश कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की। इस दौरान भाकियू कार्यकर्ताओं ने एसडीओ को अपने बीच जमीन पर बैठाकर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और उनके शीघ्र समाधान की मांग रखी। जिलाध्यक्ष जीते चौहान ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होगा। पंचायत में सैकड़ों किसानों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।इस मौके पर दिनेश त्यागी, वीरेंद्र सिंह, गुलजार खां, कैप्टन राजेश चौधरी, पीके वर्मा, रिजवान तोमर, प्रदीप चौधरी और पंकज चौधरी समेत अन्य किसान मौजूद रहे।