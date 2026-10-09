Hapur News: मिनी ट्रक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुआ ट्रैक्टर, किसान की दबकर मौत

विज्ञापन

गांव के नगला मोहल्ला निवासी राजेंद्र गुर्जर बृहस्पतिवार की शाम ट्रैक्टर लेकर अपने खेत पर चारा लेने के लिए जा रहे थे। गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर अचानक सामने से तेज रफ्तार मिनी ट्रक आ गया। उसे देखकर राजेंद्र ने बचाने का प्रयास किया, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में पलट गया। राजेंद्र उसके नीचे दब गए। ट्रैक्टर पलटने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण और किसान मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की । पुलिसकर्मियों ने लोगों की मदद से किसी तरह उन्हें बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी मौत से पत्नी किरण देवी, बेटे अंकित, अभि, ऋतिक समेत अन्य परिजनों में शोक व्याप्त हो गया।सीओ राहुल यादव ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है।